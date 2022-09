Vann pris for å restaurere kystlynghei

Tormod Magnesen vann første Klima- og miljøpris i Vestland for eit «stort og viktig arbeid med restaurering av kystlynghei i Øygarden». – Mottakar er eit førebilete for andre i arbeidet med å sikre miljø og naturmangfald, seier Tor André Ljosland, leiar i hovudutval for næring i Vestland Fylkeskommune.