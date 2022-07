Vann fram med søksmål mot tidlegare forretningspartnar

Oslo tingrett slår fast at Jomar Haukås får kjøpa ut dei resterande aksjonærane i Sognefjorden utvikling for 8,5 millionar kroner. Det skriv Sogn Avis. Dommen vart klar 30. juni, og er på sentrale punkt ein klar siger til Haukås, som hadde saksøkt sine tidlegare forretningspartnarar i selskapet. Styreleiar og dagleg leiar Even Hegbom ynskjer i ikkje å kommentere saka før dommen er rettskraftig.