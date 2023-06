Vann fram i klagenemnda

I vinter vart Gloppen kommune klaga inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA. Det skjedde i samband med etablering av eit nytt NAV-kontor i kommunen. Bak klagen OSR Eigedom AS som peikte på at det ikkje var ein fullstendig anbodskonkurranse. KOFA har handtert saka og konkluderer med at kommunen ikkje har brote lovverket. Dei viser til at kommunen måtte handtere uføresette omstende, og at det ikkje var tid til ein full anbodskonkurranse. Kommunedirektør Anders Skipenes seier i ei pressemelding at dei er nøgde med utfallet av saka.