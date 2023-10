Valt til ordførar i Stord kommune

I eit kommunestyremøte torsdag ettermiddag vart Sigbjørn Framnes (Frp) formelt valt som ordførar i Stord kommune etter Gaute Straume Epland (Ap). Frå talarstolen sa Framnes, ifølgje Sunnhordland, at han er imponert over korleis Epland overtok jobben som ordførar. Dette skjedde etter at tidlegare Ap-ordførar Harry Herstad brått døydde i 2017.