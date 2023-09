Det ligg an til å bli ein maktkamp som strekk seg langt utover valnatta i Noregs nest største by.

Klokka 00:40 er 95 % av stemme talte. NRK sine prognosar viser at verken høgre- eller venstresida får eit klart fleirtal.

Både Arbeidarpartiet og Høgre må få på plass samarbeid med fleire parti, også dei mindre partia, for å sikra seg byråd.

No ser det ut som at Bybanen, atter ein gong, blir den store, politiske saka i byen mellom dei sju fjell.

Rune Bakervik under valvaka i Bergen. Han vil ikkje ha omkamp om Bybanen over Bryggen. Foto: NRK

For sjølv om det tidlegare i år kom eit historisk vedtak om å legga Bybanen og Bryggen, og begge byrådsleiarkandidatane i dei to største partia i byen lova at det ikkje skulle bli omkamp, er det ikkje sikkert at siste ord er sagt likevel.

Valnatta seier byrådsleiarkandidat for Høgre, Christine Meyer, til BA at ho held døra på gløtt om Bybanen.

– No har veljarane talt. Me er nøydd til å lytta til alle partia og sjå kva dei ynskjer, men eg vil gjerne sjå mandatfordelinga før eg seier noko meir, seier Meyer til BA.

I Bergen går no Bybanen til Flesland og Fyllingsdalen. Nokon ynskjer at Bybanen skal gå til Åsane over Bryggen, andre i tunnel, og nokon ynskjer at Bybanen ikkje skal gå til Åsane i det heile tatt. Illustrasjon: Bergen kommune/Miljøløftet

Leiar av Fana Høgre, Eivind Hermansen, seier til Bergens Tidende at bybanespørsmålet kan forhandlast om.

– Det har vore ein krevjande sak for Høgre. Men det fine med val er at me får nye signal. Eg har stått mykje på stand på Lagunen. Mange seier at bybanesaka har gjort det vanskeleg å støtta oss.

– Men Meyer har garantert at det ikkje blir omkamp?

– Eg har vore med så lenge at eg veit at det skal forhandlars, seier Hermansen til avisa.

For berre ei veke sidan sa Christine Meyer nei til omkamp om bybanenen under NRK si storbysending frå Bergen.

Under NRKs storbysending fra Bergen forrige veke sa både Meyer og Bakervik at dei ikkje ville gå for omkamp i bybanesaka.

Fryktar samarbeidskaos

Medan det i andre kommunar er kommunestyre, er det i Bergen og Oslo bystyre og byråd, litt som eit Storting og ei regjering.

Men for å danna byråd må eit parti ha fleirtal i bystyret. Av 67 plassar, eller mandat i styret, må 34 høyre til eit parti.

Det er det veldig sjeldan at nokre parti får til på eigen hand. Derfor må dei samarbeida med andre parti, for å få til eit fleirtal.

Tidlegare har Arbeidarpartiet samarbeida med blant anna Venstre, MDG, SV og KRF.

Høgre har sagt at dei aller helst vil samarbeida med Venstre, KRF og Frp.



INP: Står bak dei som lovar omkamp i bybanesaka

Men Frp vil ha omkamp om Bybanen over Bryggen. Venstre vil legga ballen daud.

– Skal det vera eit alternativ på høgresida, må nok Frp vera med. Dei har gjort eit veldig godt val og er tilbake i Bergen. Dei har slite i Bergen lenge, så det må vere godt å vere tilbake slik dei er no, seier valforskar Yngve Flo.

Han legg også til at det blir interessant å følga jokeren Industri- og energipartiet. Ifølge dei første prognosane til NRK ligg dei an til å få tre mandat i bystyret.

– Det blir eit vanskeleg parti å sjå forbi om ein Høgre skal skaffa seg fleirtal, seier valforskar Åsta Dynes Nordbø.



Førstekandidat i INP Bergen Jorun Hillersøy seier dei er storfornøgd om dei får tre mandat i Bergen bystyre. Ho vil ikkje seie noko om dei går for samarbeid på høgre- eller venstresida, men seier bybanesaka er avgjerande.

– Så den som lovar å snu i bybanesaka, dei vil de gå for som byrådsleiar?

– Ja, svarar Hillersøy bestemt under NRK Vestland si valvake.

Høgre sin byrådsleiarkandidat Christine Meyer (til venstre) og ordførarkandidat Marit Warncke (t.h) jubla då valresultata var klare. Foto: NRK

Venstre sin førstekandidat i Bergen, og noverande finansbyråd, Per-Arne Larsen seier han er letta på Venstre sine vegne etter dei første prognosane var klare klokka 21:00.

– Men eg er skuffa på vegner av byen når tre protestparti kjem så sterkt inn. Det er tydelegvis mange bergensarar som framleis vil krangle om Bybanen sjølv om alle andre parti bortsett frå Frp vil legge den ballen død, seier Per-Arne Larsen i Venstre.

Noverande finansbyråd i Bergen, Per-Arne Larsen var fornøgd under valvaka. Foto: NRK

Venta daudt løp

I åtte år Arbeidarpartiet sete ved makta i Bergen.

Men då NRK publiserte si meiningsmåling i mai, såg det ut til å gå mot eit maktskifte.

Høgresida tok leiinga og Høgre fekk heile 34 prosent av stemmene.

Så, i NRK si siste meiningsmåling frå Bergen i september, fekk pipa ein annan lyd.

Høgre gjekk tilbake over seks prosentpoeng, og det såg ut til å bli eit daudt løp mellom den borgarleg sida og venstresida.

No viser NRK sine ferske prognosar at det kan bli nettopp det i Noregs neste største by.