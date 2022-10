Valhammer søker avskjed i dag

På dagens bystyremøte søker Roger Valhammer (Ap) formelt avskjed som byrådsleiar i Bergen. For to og ei halv veke sidan blei klart at eit mistillitsforlag mot byrådsleiaren i Bergen ville fått fleirtal i bystyret. Fleirtalet i bystyret har allereie peika på partikollega Rune Bakervik som neste byrådsleiar.