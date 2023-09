Valgdirektoratet har tekniske utfordringer i flere byer

Valgdirektoratet bekrefter at de har tekniske utfordringer valgkvelden.

– Det stemmer at vi har noen tekniske utfordringer. Når kommunene ferdigstiller tellinger, skal de automatisk overføres til valgresultat.no. Overføringen gjennomføres og resultatene er korrekte, men det går noe tregere enn forventet, opplyser Kjetil Vataker Johansen i Valgdirektoratet i en e-post til NRK.

Til BT har Bergen kommune bekreftet at også de har problemer mandag kveld.

Så langt kjenner vi kun til utfordringer i Fredrikstad og Oslo, men vi kan ikke utelukke at flere kommuner kan oppleve det samme.



Vi jobber for fullt for å løse denne utfordringen, men kan per nå ikke si noe om når problemet vil være løst.