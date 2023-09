Alwa bor i den fattigste bydelen i byen. Én idé gir et gratis tilbud etter skolen

På gulvet i en turnhall i Årstad bydel i Bergen løper et tredvetalls femteklassinger rundt.

Denne dagen er taekwondo på programmet. Andre dager kan det være volleyball, turn eller tennis.

Idretten er en del av prosjektet Leksehjelp, idrett og mat – kjent under forkortelsen LIM.

– Leksehjelpen er veldig bra. Det er ikke sikkert foreldrene hjemme alltid kan hjelpe til med oppgavene, sier Alwa Omer.

– Og så kan barn gå på fritidsaktiviteter selv om de ikke har så mye penger.

ETTER SKOLETID: Sjuendeklassing Alwa Omer får gratis mat, leksehjelp og får prøve ulike idretter etter skoletid. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Sjuendeklassingen vokser opp i den fattigste bydelen i Bergen.

Et av fire barn her vokser opp i et hjem med vedvarende lav inntekt.

Innbyggerne i Årstad bydel bor trangere, fullfører sjeldnere videregående skole og har lavere forventet levealder enn i resten av byen. For å nevne noe.

Hva vil politikerne i Bergen gjøre for Alwa og vennene hennes?

Hvorfor har andelen fattige barn i denne bydelen økt?

Og hvorfor er det LIM-prosjektet – et initiativ fra en lokal ildsjel – som gir disse barna et gratis fritidstilbud?

FATTIGDOM: 24 prosent av barna i Årstad bydel vokser opp i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Lavinntekt defineres som under 60 prosent av medianinntekt.

Tilbyr leksehjelp, mat og 15 idretter

Den siste tiden har det meste blitt dyrere for alle.

Strømprisen har økt. Renten har økt. Basisvarer har blitt dyrere.

Men i Årstad bydel har økonomien vært dårlig lenge. Uansett om byrådslederen har vært fra Høyre eller Arbeiderpartiet, har de sosiale forskjellene i akkurat denne bydelen vært høye.

Under Høyrestyret fra begynnelsen av 2000-tallet til 2015, økte andelen barn i lavinntektshusholdninger fra 13,9 prosent i perioden 2004–2006 til 22,8 prosent i 2014–2016.

Siden 2015 har Arbeiderpartiet hatt byrådslederen i Bergen. For barna i Årstad tallet på fattige økt ytterligere til 24 prosent, ifølge de sist tilgjengelige tallene i FHIs folkehelseprofil.

TAEKWONDO: Barna får prøve ut mange forskjellige idretter, deriblant taekwondo. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Alle skal ha like muligheter

En som har sett utviklingen er Arild Hovland.

Han er pensjonist og ildsjel i Trane IL, et av de lokale idrettslagene.

For syv år siden fikk han idéen om å gjøre noe for bydelen han selv vokste opp i.

Et samarbeid mellom ildsjeler, foreldre og skolen for skoleelever som av forskjellige grunner står uten noe å gjøre etter skoletid.

– Alle skal ha like muligheter. Det fins alltid noen som ikke vil være med når toget går, men alle skal muligheten til å være med. Og det skal være gratis for alle.

Leksehjelp, idrett og mat, forkortet til LIM, er et tilbud etter skoletid for elever fra 5. trinn og oppover på Slettebakken skole i Bergen.

LIM skal integrere, likestille og hindre at noen faller utenfor.

Kjernen i prosjektet er ti forskjellige idrettslag som til sammen tilbyr barna femten ulike idretter.

Alt er bygget på frivillighet. Først i år har det offentlige bidratt med en liten sum.

Tilbudet startet opp i 2017 og ble en kjempesuksess.

Nå er LIM utvidet til fem skoler i Bergen.

Fakta om LIM-prosjektet Ekspander/minimer faktaboks LIM startet som eit tilbud i samarbeid med Slettebakken skole i 2017.

I 2021-22 startet Fridalen og Ny-Krohnborg skole opp med LIM.

I 2022-23 ble Møhlenpris skole med.

Loddefjord skole skal starte opp med tilbudet i år.

Tilbudet har blitt finansiert gjennom midler frå private fond og stiftelser og gjennom det offentlige via Bufetat og Bergen kommune. De har også fått inkluderingsmidler gjennom Idrettfsorbundet og Idrettsrådet.

Per august 2023 er 11 idrettslag med: Bergens Turnforening, Paradis Tennis Klubb, Gimle Basketball Klubb, Bergen Ishockey Klubb, Bergen Kunstløpklubb, Bjørgvin Atletklubb, Bergen Klatreklubb, Bergen Håndballklubb, Centrum Taekwondoklubb og Sportsklubben Trane, i samarbeid med Idrettsrådet i Bergen.

Ildsjelen bak LIM er Arild Hovland. Etter oppstarten i 2017 har fire andre skoler i Bergen blitt med, og en femte starter opp i høst. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Her blir alle inkludert

Monika Schelander er daglig leder i den veldedige organisasjonen KIL Fond, De hjelper fattige familier i Bergen med alt fra klær til matkasser.

I denne valgkampen har politikerne kranglet om gratis SFO til alle tredjeklassinger. En annen løsning politikerne har diskutert er å fjerne eiendomsskatten.

Men problemet har neppe noen enkel løsning, ifølge Schelander.

Hun mener at kommunen selv har bidratt til forskjellene ved å samle mange kommunale boliger i samme bydel.

– Jeg tror ikke politikerne aner konsekvensene av det valget, sier Monika Schelander.

– Vi ser en enorm sosial arv spesielt i Årstad bydel. Foreldre som ikke har ressurser til å hjelpe barna sine videre, fordi de ikke har noe nettverk som kan hjelpe. Jeg mener derfor kommunen burde ha fordelt disse familiene på alle bydelene, sier Schelander.

Og nettverk er et nøkkelord.

Forskning viser at økonomi har mye å si for om barn deltar i idrett eller ei. Når foreldre får dårlig råd, er noe av det første som ofte skjer at barna tas ut av fritidsaktiviteter.

Rabattordninger fra idrettslaget kan hjelpe, men å be om hjelp er ofte skambelagt, sier Schelander.

– Når barn ikke får være på SFO eller fritidsaktiviteter, mister de muligheten til å danne seg nettverk. Vi ser også en trend at ungdommer i denne sosiale gruppen blir stadig mindre sosialisert, sier hun.

Rektor ved Slettebakken skole, Torgeir Skjælaaen, er spesielt positiv til leksehjelpa. – Det er leksehjelp på en mer helhetlig måte. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Viktig at det er gratis

Jens Niranadand i sjuendeklasse forteller at nesten halvparten av klassekameratene går på LIM. Han mener alle skoler burde ha et liknende tilbud.

– Det er jo veldig mange barn som er utenfor, men her kan de få venner.

– Ja, her blir alle inkludert, skyter Alwa Omer inn.

På Slettebakken, et strøk i Årstad bydel, tror rektoren at de treffer med opplegget sitt.

– Aller viktigst her er at ting er gratis. Dette tilbudet hadde ikke vært det samme om foreldrene måtte betale en egenandel. Det handler også om at det står fotballsko og klatresko her som du kan låne. Det er bare å komme, sier rektor Torgeir Skjælaaen på Slettebakken skole.

Han er ikke i tvil om at LIM betyr svært mye for mange av elevene.

– Jeg opplever at barn som ellers ikke hadde hatt mulighet i fritidsaktiviteter nå kan det, sier Skjælaaen.