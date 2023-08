Valdtektssikta mann lauslaten

Laurdag blei to menn i Bergen arresterte og sikta for valdtekter. Dei to sakene har ingen samanheng.

I firetida søndag ettermiddag blei mannen i 20-åra lauslaten etter avhøyr.

– Det var ikkje lenger fare for provøydelegging, opplyser jourhavande politiadvokat Lene Christiansen.

Mannen i 40-åra blir avhøyrd søndag kveld.