Valdssikta får ny advokat

Advokat Per Ivar Hessen har vore forsvarar for ein mann i 40-åra som er sikta for vald mot ei politikvinne på Aker Solutions fredag.

Hessen hadde eit kort møte med mannen måndag føremiddag, og fekk der beskjed om at sikta ikkje ynskte bistand av han, opplyser advokaten til NRK.

Han ynskjer ikkje å kommentera saka utover det.

Tingretten skal no utnemna ny forsvarar for sikta.