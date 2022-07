Valdshending i Sogn

Politiet i Sogn rykte natt til søndag ut til ein privat adresse på Kaupanger etter melding om ei valdshending. Operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt seier til NRK at ein person blei frakta til legevakta. Politiet pågreip to menn som mistenkte for hendinga.