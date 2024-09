Turist skal ha blitt slått til og lagt i bakken etter at han fotograferte grafitti på Nedre Korskirkealmenning i Bergen. Politiet fekk melding klokka 16.40 om at to personar sloss, men det var over før dei kom til staden. Den fornærma mannen i 40-åra var ikkje så skadd at han trong helsehjelp, men fekk rift i jakka si og var skitten på kleda. Politiet opprettar sak, men veit ikkje kven den mistenkte er.