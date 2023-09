Valdeltaking på 62,2 prosent

62,2 prosent av dei stemmeføre i Noreg gjorde borgarplikta si under kommunevalet i år, syner tal frå Valgdirektoratet. Det er dårlegare enn for fire år sidan, då 64,7 prosent røysta. Samstundes blei rundt 48 prosent av alle stemmer gitt som førehandsrøyster. Vi må 40 år tilbake i tid for å finne ei valdeltaking på over 70 prosent. Dårlegast stod det til i 2003, då berre 59 prosent brukte røysteretten sin.