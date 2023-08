«Bygda vert lamma kvar gong ferjekøen hopar seg opp».

Slik skildra NRK situasjonen i Tørvikbygd sommaren 2022.

Frå kaia går ferja over Hardangerfjorden og til Jondal. Ferjesambandet ligg på ein av hovudvegane mellom Aust- og Vestlandet.

Særleg på sommaren, då det kjem mange turistar, oppstod problema.

Innbyggjarane var lei. Dei var redde for trafikkfarlege situasjonar.

Situasjonen var så uhaldbar at ordførarane kravde at fylket måtte gjera tiltak. Som eit forsøk på betring sette fylket inn ei ekstra ferje.

Eitt år og 16 millionar kroner seinare kan dei no sjå resultata: Ekstraferja hjelpte.

Nyttig med to ferjer

Michael Ek har vore kaptein på ekstraferja MF «Gulen», som har gått i rutetrafikk i 10–12 timar i sommar.

– Eg synest det har gått veldig bra, og det har vore mykje trafikk, seier Ek.

Trafikktal viser at fleire har nytta seg av ferja. Likevel har det vore mindre kaos i år enn i fjor.

Ferjetal Jondal - Tørvikbygd Ekspander/minimer faktaboks PBE tala for 2022 og 2023, med prosentvis auke: Mai, frå 38 742 til 41599 = 7,4 %

Juni, frå 45400 til 50096= 10,3 %

Juli, frå 58855 til 63393 = 7,7 % *PBE er ei måleeining for personbileiningar, som i praksis er eit volummål, uavhengig av bilstørrelse. Ein trailar vert altså rekna om til kor mange personbileiningar den tar. Kjelde: Fjord1

Vegstengingane på Austlandet grunna ekstremvêret i august gjorde at mange måtte køyra via ferjesambandet for å koma seg mellom aust og vest.

– Dei dagane var det kaos til tider. Så vi var veldig glade for at vi hadde to ferjer i drift då.

Men no er han spent på korleis trafikken kjem til å utvikla seg framover sidan mange er blitt vane med halvtimes avgangar – i staden for kvar time som normalt.

Nøgde bilistar

Lokalbefolkninga er klare på kva dei synest.

Lillian Skippervik bur i Jondal og brukar sambandet ofte.

– Eg håpar at det er noko som fortsetja for det er mykje trafikk her, og det har vore ganske kaotisk dei andre somrane, seier Lillian Skippervik.

Lillian Skippervik bur i Jondal. Ho merkar stor forskjell etter at ekstraferja kom. Foto: Tale Hauso / NRK

– Eg reiser nesten kvar veka med ferjesambandet. No slepper eg å tenkja så mykje på ferjetidene, seier Olav Solheim frå Kvam.

Han merkar at det er mindre kø no enn tidlegare, og spesielt i Tørvikbygd der det har vore mykje kork.

– Skal ein tenkja økonomi så er dette kanskje dårleg i vintermånadane, men om sommaren når det er mykje trafikk så er det ein stor fordel, seier Solheim.

Denne sommaren har det segla to ferjer i Hardangerfjorden. Foto: Tale Hauso / NRK

Positive politikarar

Siste dag med to ferjer er i operasjon er 31. august.

Ferja er sikra budsjettmidlar vidare, men no skal fylket ta ei evaluering av ordninga.

– Ekstraferja har vore naudsynt, og ho har vore ein suksess. Hadde me ikkje tatt initiativet, ville det vore så kaotiske forhold at det ville vore uforsvarleg og trafikkfarleg, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

Prislappen på 16 millionar kroner skremmer heller ikkje opposisjonen på fylkestinget.

– Tilbakemeldingane har vore udelt positive. Trafikktala syner også stor vekst desse månadane, seier Terje Søviknes i Frp.

– Så langt er vi positive for det ser ut for at det har løyst problema med kø, men vi må evaluera kva vi har fått igjen for denne løyvinga, seier Silja Ekeland Bjørkly i Vestland Høgre.