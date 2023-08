– Programma til listene og kandidatane er svært generelle, og betyr i praksis ingenting. Eg opplever dette som problematisk, seier Isak Ari Johannson (25).

Han tek ein bachelor i juss utanfor London i Storbritannia, og ønsker å bruke stemmeretten i heimkommunen Modalen.

For å få det til, må han førehandsstemme ved ambassaden i London. Dei må rekke å sende stemma hans til heimkommunen før 11. september.

Men først må han finne ut kven han skal stemme på. Johannson har gjennom sommaren slite med å finne skilnaden på dei to listene som stiller til val.

– Det har ikkje vore nokon diskusjon om konkrete saker. For min del står fram det som ein popularitetskonkurranse. Eg skulle gjerne sett politikarane komme fram med konkrete prioriteringar, seier Johannson.

Gamaldags demokrati

Modalen er landets nest minste kommune målt i talet på innbyggarar.

Lokaldemokratiet fungerer slik dei fleste andre kommunar gjorde for nokre tiår sidan, ifølgje valforskarar NRK har snakka med.

– Det er meir fokus på person enn på partipolitikk, seier Yngve Flo, professor i moderne norsk politisk historie ved Universitetet i Bergen.

Yngve Flo ved Universitetet i Berge. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Kommunen er ikkje større enn at det kokar ned til tillit og kjennskap til enkeltpersonar og kva dei representerer. Ein skal vere glad det er to ulike parti.

Professoren understrekar at det i Modalen kan vere eit godt demokrati på sine premiss, men:

– Det er eit problem om veljarar ikkje veit kva listene står for.

Det er valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking samd i.

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking. Foto: William Jobling / NRK

– Det er opp til dei som stiller til val å få fram dei politiske forskjellane. Viss dei ikkje gjer det, er det meir eit problem for demokratiet, seier Bergh.

Han forstår godt frustrasjonen til Johannson, som ikkje bur i kommunen no.

– Politikken er jo ein popularitetskonkurranse, og det er ikkje illegitimt å fokusere på personar. Men dei politiske vedtaka bør også komme fram, seier valforskaren.

Slit med å skilje seg frå kvarandre

Det er ei utfordring listene sjølve slit med å svare på.

– Det er ikkje dei store tinga som skil Solrenningslista og Samlingslista, vedgår den eine listetoppen, Linda Neset.

Ordførarkandidatane for dei to listene er i tillegg vener, naboar og har bursdag same dag.

Frå venstre ordførarkandidatane Linda Neset i Solrenningslista og Kristin Nåmdal i Samlingslista, stiller til val i Modalen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Denne veka stilte kandidatane til Modalen-debatt i regi av NRK. Dei slit med å peike på skilnaden mellom seg og listene sine.

– Eg tenker det går litt på korleis folk kjenner oss og kva vi er opptekne av som lokalpolitikarar, seier Neset.

Dei to har ikkje svara NRK på kva dei meiner om påstandar til Valomaten og Lokalvalguiden 2023, noko som gjer Modalen til den einaste kommunen utan svar i dei to valprodukta.

Ordførarkandidatane forstår at det kan vere krevjande for veljarar som ikkje har budd lenge i kommunen å forstå kven dei skal stemme på.

Dei oppmodar veljarar til å ta direkte kontakt om dei lurar på noko.

– Vi er begge opne for samtalar og dialog om ein ønsker det, seier Kristin Nåmdal i Samlingslista.

– Alle «seier det same»

Isak Johannson synest politikarane burde skrive offentleg kva dei meiner om konkrete politiske saker, og ikkje berre oppmode til direkte dialog.

– Då blir dei litt meir ansvarleg for det dei står for. No blir det ikkje like demokratisk, meiner han.

I sommar har han påpeika i Modalen-gruppe på Facebook at formuleringane til listene har vore vel generelle.

Også veljar Margunn Farestveit har etterlyst tydelege bodskapar som skil dei to listene frå kvarandre.

Margunn Farestveit Foto: Privat

På sida til Solrenningslista fekk ho mellom anna til svar at dei «brenn alle for litt ulike ting», og at det som lokalpolitikarar er «avgrensa kor mykje ein konkret kan gjere for t.d. oppretting og etablering av nye arbeidsplassar».

Vidare vil dei legge til rette for næringsutvikling, landbruk og kultur.

– Eg fekk no litt svar, synest eg, seier Farestveit til NRK.

I helga vart programhefte frå begge listene delte ut i postkassene til innbyggarane i Modalen. Farestveit set pris på det ho opplever som litt meir utfyllande informasjon enn det listene har posta på Facebook så langt.

– Då er det å lese grundig gjennom dei, før eg bestemmer meg.

– Har du så langt sett nokon forskjellar på listene?

– Ikkje det heilt store, det er det ikkje, seier Farestveit.

Isak Johannson har som plan å førehandsstemme i London denne veka, og vonar stemma kjem fram.

– Eg er framleis litt usikker, men stemmer sikkert på Solrenningslista.

Mange inhabile politikarar

Trass i at få innbyggarar gjer det vanskeleg å få til tradisjonell partipolitikk, og ein må bli kjent med listekandidatane for å velje seg eit parti:

Ordførarkandidatane avviser bestemt at dette er argument for å seie at Modalen kommune er for liten.

Kristin Nåmdal i Samlingslista Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Du må ikkje kjenne kandidatar personleg, men kjenne til dei som står på lista. Vi har skrive mykje om kvar person. Men eg forstår at folk stiller spørsmålet, seier Nåmdal.

Ei utfordring for det vesle demokratiet er at det skal lite til før nokon av politikarane blir inhabile i politiske spørsmål.

Til dømes har Neset meldt seg inhabil i spørsmålet om ein skal bygge vindturbinar i Modalsfjellet. Det vil også rundt halvparten av det nye kommunestyret vere, anslår dei to ordførarkandidatane.

Linda Neset i Solrenningslista. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– I så fall vil det vere varaar som tek over, påpeikar Neset.

Begge listene foreslår likevel å ha rådgjevande folkeavstemmingar i slike store saker.

– Det blir i prinsipielle, overordna saker. Vi hadde det om kommunesamanslåing, og også om vasskraftutbygging på 70-talet, seier Nåmdal.