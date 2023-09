–Det er ganske fint å gå her, seier sjetteklassing Madelen Nessestrand Langeland (11).

Saman med Malena Hustrulid (10) og Kaja Haugland (11) går ho på Hamre grendeskule, ein privatskule i kommunen Osterøy utanfor Bergen.

Osterøy er kjent for å vera Nord-Europas største innlandsøy. Den landlege kommunen aust for Bergen har 8210 innbyggjarar.

Men her har spørsmålet om dårleg økonomi blitt så stort at heile framtida til øya som eigen kommune er på spel.

To parti vil innlemma kommunen i Bergen.

– Har du barn med spesielle behov for eksempel, så får du ingen hjelp. Det er ikkje midlar til det. Spesialundervising i skulen er det lite av og viss dei mest sårbare skal få hjelp, så treng me meir robust økonomi, seier Renathe Tangen (V).

– Ein vond sirkel

Ho meiner at det ansvarlege å gjera er å leggja ned kommunen.

– Alle ønskjer jo at Osterøy kommune kan bestå slik som han er. Me har tenkt å vera ansvarlege og har to løysingar, seier ordførarkandidat Sebastian André Haugland (H).

Den eine mogelegheita er å legga til rette for tilflytting og auka næringsliv. Slik vil dei snu det stramme budsjettet. Men kutt gjer det mindre attraktivt å flytta til Osterøy.

– Det blir ein vond sirkel, seier Haugland.

– Klarer me ikkje å snu det, og ser me at tenestene me leverer ikkje er så gode som innbyggjarane fortener, så må me sjå på alternativa.

STRAMT: Madelen Nessestrand Langeland (11), Malena Hustrulid (10) og Kaja Haugland (11) bur i Osterøy kommune. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Lite inntekter

Politikarane er altså einige om at kommunen har ein krevjande økonomi. Grunnen til den krevjande økonomien er samansett.

Årsaka er at kommunen er skatteesvak og har lite inntekter.

Kommunen gjekk rett nok i overskot sist år, men ligg an til eit underskot i år igjen, ifølgje ordførar Lars Fjeldstad (Sp).

– Me har hatt ekstraordinære inntekter, som me ikkje kan rekna med at vil vera der for alltid. Me har hatt to gode år, men det er på ingen måte ei friskmelding av økonomien, seier han.

Trass problema er han mot ei kommunesamanslåing med Bergen.

– Eg meiner det har ein verdi at vi bestemmer sjølve her ute, og at vi løyser dei framtidige problema i fellesskap framfor at vi blir ein utkant i ei storkommune, meiner Fjeldstad.

1 av 5 på privatskule

Kva skal til for å auka inntektene?

Og korleis kan politikarane kutta utgifter?

Det er partia ueinige om.

Kva som skal skje med eigedomsskatten, korleis dei kan effektivisera og korleis dei kan få tak i arbeidstakarar med rett kompetanse er sentrale debattema.

Enkelte peikar på skule. Eitt spesielt tal gjer at Osterøy kommune stikk seg ut på statistikken:

Her går nemleg 1 av 5 elevar på privatskule. Privatskuledebattar har vore oppe i mange kommunar, men i Osterøy er situasjonen spesiell.

Talet på landsbasis er på 1 av 20.

Mindre inntekter med privatskular

Akkurat kva det kostar er det ingen som veit. Det har kommuneleiinga heller ingen planar om å finna ut av.

Norske kommunar får pengar for kvar innbyggjar i kommunen, også for skuleelevar. Men når ein elev går på privatskule heller enn på den offentlege skulen, forsvinn 80 prosent av dette rammetilskotet.

– Det går heller over til dei private skulane, så det har ein økonomisk verknad på kommunen, seier ordførar Lars Fjeldstad (Sp).

–Osterøy har ein krevjande kommuneøkonomi, og det har me hatt over lang tid, vedgår ordførar Lars Fjeldstad (Sp). Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

200 elevar på privatskule betyr over 30 millionar i tapte inntekter frå staten.

Men samtidig som kommunen mistar inntektene, slepp dei også unna nokre utgifter.

Færre utgifter med privatskule

Trygve Tønnesen (INP) er oppteken av at det talet ikkje viser fram kva kommunen sparar. Han trekkjer fram at færre elevar i den offentlege skulen mellom anna betyr at kommunen må lønna færre lærarar.

Han peikar på reduserte lønskostnader, reduserte utgifter, mindre skulebygningar og oppvarming.

– Ein sparar på ei rekke faktorar som må identifiserast for å seia kva tapet er og kva det kostar kommunen.

Sjølv om politikarane debatterer dei private skulane er det lite aktuelt å finna ut kva dei eigentleg kostar.

– Det å få kunnskap om summen hadde vore ein rein kuriositet og me vil heller bruka kommunale utgreiingsressursar på noko me får gjort noko med, seier ordførar Fjeldstad (Sp).

I staden må dei finna andre plassar dei kan kutta for å spara pengar.