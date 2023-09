Den er hata av mange på høgresida, men eit naudsynt vonde for mange på venstresida.

Eigedomsskatten pregar valkampen i mange norske kommunar før lokalvalet måndag.

Men kva har det eigentleg å seia for huseigarar?

NRK har bede Høgre og Arbeidarpartiet i Bergen om peika ut kvar sin kandidat til lokalvalet.

Korleis vil partia sine lovnader om eigedomsskatt slå ut for desse to huseigarane?

– Betaler med glede

Begge bur i rekkehus, i bydelane Årstad og Åsane i Bergen.

Småbarnsfaren Sandrino Arenas Moya Birkeland står på 25.-plass på vallista til Arbeidarpartiet i Bergen.

Familien til Ap-kandidat Sandrino Arenas Moya Birkeland betaler 9900 kroner årleg i eigedomsskatt for Fageråsen 14B. Rekkehusbustaden kosta 6 millionar kroner. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sjølv betaler han og familien 9900 kroner i året i eigedomsskatt for ein bustad verd vel 6 millionar kroner.

– Ja, me betaler det med glede, seier han.

Også Karsten Henrik Henschien Sprenger er småbarnsfar. Han står på 27.-plass på Bergen Høgre si valliste.

Familien hans betaler 7000 kroner i eigedomsskatt for bustaden som kosta vel 5 millionar kroner.

– Eg betaler skatt med glede, men eigedomsskatt kunne eg helst vore forutan. Helst at den vart kutta heilt, men eg forstår at det må skje etappevis, seier Sprenger.

Småbarnsfar og Høgre-kandidat Karsten Henrik Henschien Sprenger bur i Myrdalsvegen 150. Enderekkehuset kosta vel 5 millionar kroner, og familien betaler 7000 kroner i eigedomsskatt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil halvera kommunens inntening

I Bergen går Høgre til val på å halvera eigedomsskatten i løpet av dei neste fire åra.

Det betyr derimot ikkje nødvendigvis at alle skal betala halvparten av det dei betaler i dag, kan Høgre no fortelja. Det partiet vil, er å halvera kommunen si inntening frå skatten.

Men Høgre kan ikkje seia kva dei konkret vil gjera med botnfrådrag og skattesats.

– Akkurat korleis me gjer dette, vil eg ikkje gå inn på no. Men eg lovar at alle med bustad i Bergen vil merka at Høgre kjem til makta.

Det seier Høgre sin toppkandidat, Christine B. Meyer. Ho blir byrådsleiar i Bergen dersom partiet får støtte frå eit fleirtal i bystyret etter valet på måndag.

Eiendomsskatt: - Vi kan ikkje eksperimentere

Dette kan dei spara på Høgres løfte

Budsjettet til kommunen for å styra byen er på over 26 milliardar kroner. Bergen krev i dag 2,8 promille i eigedomsskatt på bustadar, med eit botnfrådrag («fribeløp») på 800.000 kroner. Det gir kommunen 721 millionar kroner i inntekter.

NRK har sett på korleis desse inntektene kan halverast. Tal frå kommunen sjølv viser at det faktisk berre er eit par aktuelle alternativ:

Å auka botnfrådraget til 900.000 kroner og senka skattesatsen til 1,5 promille, eller

Å fjerna heile botnfrådraget og kutta skattesatsen til 1 promille.

Desse to «Høgre-alternativa» vil gi:

Høgre-kandidat Sprenger 3700–4100 kroner mindre i eigedomsskatt

Ap-kandidat Birkeland 4600–5300 kroner mindre i skatt

Christine B. Meyer lovar halvert eigedomsskatt innan fire år dersom ho blir byrådsleiar i Bergen etter valet på måndag. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Skattelette eller gratis SFO?

Ein slik skattelette freistar ikkje Ap-Birkeland. Han viser til at familien hans heller vil spara rundt 30.000 kroner på Arbeidarpartiet sin lovnad om gratis SFO for 3.-klassingar.

Småbarnsfar og Høgre-kandidat Sprenger meiner derimot at halvert skatt kjem godt med.

– Både eg og resten av landet har hatt auka utgifter det siste året. Så det å få 3500 kroner mindre i eigedomsskatt blir ein fin sum å bruka på andre viktige ting.

Gratis SFO for alle er han ikkje for.

– Det er betre med behovsprøving, meiner Sprenger.

Høgre-kandidat Karsten Sprenger meiner alle vil nyta godt av å få halvert eigedomsskatt. Sjølv vil han då spara 3500 kroner. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Høgre: – Lett å kutta

Men er det i det heile tatt mogeleg å kutta eigedomsskatten?

– Det er ikkje noko problem. De er mange ting me kan kutta i. Me kan la vera å sløsa, me kan kutta i sjukefråveret, me kan effektivisera i kommunen. Me kan kutta i mange oppgåver utan å kutta i velferdstilbodet, seier Meyer i Høgre.

Det avviser byrådsleiar Rune Bakervik frå Arbeidarpartiet.

– Skal me levera gode tenester til innbyggjarane, er me avhengige av inntektene som eigedomsskatten gir oss. Me har ikkje råd til å kutta i kommunens inntekter.

I valprogrammet sitt vil Høgre på sikt ha eigedomsskatten heilt vekk, men Meyer moderer seg overfor NRK.

– Me seier det, og så er det spørsmål om det er realistisk når eldreomsorga veks så mykje.

– Høgre har ikkje kontroll på økonomien i dag, og dei må overhovudet ikkje få tilgang til verken kommunekassen eller styringa av byen, meiner Bakervik.

Byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik (Ap) vil behalda kommunens skatteinntekter, men ønsker å vri eigedomsskatten meir over på dei som har dyraste bustader. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ap vil «ta frå dei rike»

I motsetnad til Høgre, lovar Arbeidarpartiet å halda kommunen sine inntekter frå eigedomsskatt uendra.

På storbysendinga frå Bergen på NRK tysdag lova han «føreseieleg og uendra» eigedomsskatt.

Men Ap vurderer likevel å ta meir frå dei med dyre hus og gi skattelette til dei med mindre bustadar.

– Målet vårt er å gjera eigedomsskatten meir sosialt rettferdig, slik at dei med dei billigaste bustadane betaler mindre, og dei med dyrare bustadar betaler noko meir. Viss me aukar botnfrådraget, må me også auka skatteprosenten, for å gjera denne skatten meir utjamnande, dersom det er mogleg, seier Bakervik.

Utfordraren Meyer er skeptisk.

– Sosial utjamning høyrest kanskje fint ut, men me i Høgre lurer jo på kven som då får høgare eigedomsskatt, og kor mykje høgare. Er det studentar som nettopp har kjøpt seg leilegheit? Er det minstepensjonistar? spør ho.

Bakervik veit ikkje korleis Ap vil endra skatten for dei som bur billig eller dyrt.

– Dette er reknestykke som me ikkje har klare. Inntil me har desse ordningane på plass, beheld me eigedomsskatten slik den er i dag. Me skal ikkje kutta i tenestene til bergensarane for å kutta i inntektene, slik Høgre går til val på, hevdar Bakervik.

Dette kan dei tapa på omfordeling

Dersom Ap vrir eigedomsskatten meir over til dei med dyre bustadar, men vil behalda totalsummen rundt 720 millionar, kan dei til dømes auka

botnfrådraget til 900.000 kroner og skattesatsen til 3 promille, eller

botnfrådraget til 1,2 millionar kroner og skattesatsen til 3,5 promille.

Då aukar eigedomsskatten slik:

400–1000 kroner for Birkeland (Ap)

200–500 kroner for Sprenger (H)

Aurora (6) blir 3.-klassing neste år, og partiet til faren lovar då gratis SFO viss Ap beheld byrådsmakta i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sjå NRKs utrekningar her: