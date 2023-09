Ei oversikt frå miljøorganisasjonen Sabima viser at 80 norske kommunar tek sikte på å bli «arealnøytrale».

Statusen som «nøytral» inneber at all urørt natur skal stå i fred, eller at all nedbygging blir «kompensert» ved at eit anna og tilsvarande areal blir «restaurert» og grønt att.

Bakom syng naturavtalen som vart underteikna i Montreal før jul.

Den internasjonale avtalen forpliktar Noreg til å verne 30 prosent av naturen, og har set fleire store veg- og hytteprosjekt i spel.

Veier på skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell ble fjernet da området ble restaurert tilbake til naturlig tilstand igjen.

Dei 80 kommunane omfattar dei som allereie har vedteke at dei skal bli arealnøytrale, pluss dei som «er i prosess» og har ambisjonar om det same.

– Eg skulle ønskje dette tok mykje større plass i valkampen, seier Astrid Brekke Skrindo ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Ho viser til at «all natur finst i ein kommune» og at arealplanlegging er der lokaldemokratiet blir sett på prøve, symbolisert ved at kommunane har fått større ansvar for arealbruken (sjå under).

Kommunane har fått større ansvar for miljø- og arealforvaltning Ekspander/minimer faktaboks Klima- og miljødepartementet «mista» hovudansvaret for norsk arealforvaltning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet då Solberg-regjeringa tiltredde i 2013. Grepet vart akkompagnert av to rundskriv der Solberg-regjeringa presiserte at statsforvaltarane skulle «avgrense bruken av innvendingar» og vektleggje lokaldemokratiet sterkare. Påstanden til MDG og andre er at dette i sum har svekt naturinteressene, demonstrert ved tal frå Riksrevisjonen som viser at 43 prosent av innvendingane til statsforvaltaren vart tekne til følgje av departementet i 2010–2013. For perioden i 2014–2017 er det tilsvarande talet 22 prosent.

– Eg er stolt av pionerarbeidet vårt

Hos nettstaden Alltinget blir Nordre Follo identifisert som den flinkaste i klassen.

– Eg er stolt av pionerarbeidet vårt. Det handlar om politisk vilje og prioriteringar, seier Hanne Opdan (Ap), som er ordførar i kommunen.

Ho viser til verdien av små «hundremetersskogar», grøne lundar og turmoglegheiter i nærmiljøa.

Måndag lanserte Miljødirektoratet ei handbok for konsekvensutgreiingar «for å bidra til meir berekraftig arealplanlegging».

Den digitale handboka inneheld døme, malar og sjekklister som kommunane kan bruke for å stille (høgare) krav til utbyggjarar.

Bakgrunnen er at små- og mellomstore kommunar med avgrensa ressursar og svake «forhandlingskort» har vorte identifisert som «ein akilleshæl» i arbeidet med naturvern.

Ilabekken i Trondheim lå i rør under bakken før den ble restaurert i 2006. Juliet Landrø og Dagmar Hagen/LARS ERIK SKREFSRUD

Lakmustest for lokaldemokratiet

Naturvernforbundet har sagt at kommunevalet vil gi «ein viktig peikepinn» på om lokaldemokratiet evnar å regulere utbygginga, eller om staten må halde dei meir i øyra.

– Måten vi bruker areala våre på er heilt avgjerande for å løyse både natur- og klimakrisa. Derfor er det veldig viktig at kommunane får skikkelege verktøy, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

KS-direktør Helge Eide seier at lista over kommunar som vil bli arealnøytrale «illustrerer den raske veksten i merksemd» som koplinga mellom naturvern og klima har fått.

– Ei digital handbok vil sikkert kunne komme til nytte. Men framleis er det nok utvikling av arealrekneskap og praktiske verktøy for å kunne ta dette enkelt i bruk som er det viktigaste, seier han.

Måndag lanserte Miljødirektoratet ei handbok for konsekvensutgreiingar «for å bidra til meir berekraftig arealplanlegging». – Vi set pris på dette verktøyet, seier ordførar Hanne Opdan (Ap). Foto: Fredrik Hagen

– Det er krevjande å bli arealnøytrale

På lista over kommunar som «er i prosess med å vedta arealnøytralitet» er Sunnfjord og Høyanger, begge i Sogn og Fjordane.

Ordførarane i begge kommunar understrekar at vegen frå ambisjon til vedtak til gjennomføring kan vere lang:

– Vi strekkjer oss langt for å nå dei nasjonale måla, men det er krevjande å bli arealnøytrale. Å vedta arealnøytralitet er ein ting, men å gjennomføre det inneber eit godt stykke arbeid, seier Sunnfjord-ordførar Jenny Følling (Sp).

I februar melde NRK at det vart bygd 18 nye hytter kvar einaste dag i 2022, og at dette er ny rekord. Fleire gjorde eit poeng av at utbyggingstakten var på «fullstendig kollisjonskurs» med FNs naturavtale om å verne 30 prosent av naturen. Foto: NRK

– Eit mål om å bli arealnøytral kan fort bli ein skinnprosess, seier Petter Sortland (Ap), ordførar i Høyanger.

Han legg til:

– Det er vel så viktig å ha kunnskap om myr og andre område som er viktige å ta vare på, og unngå nedbygging av slike areal. Vidare er det viktig å ha strategiar for fornying, transformering og fortetting av eksisterande areal.