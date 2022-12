Væpnet politiaksjon i Bergen avsluttet

En mann er pågrepet etter en væpnet politiaksjon på Minde i Bergen. Mannen hadde forskanset seg i en leilighet og motsatte seg pågripelse etter flere brudd på et besøksforbud. Mannen rømte fra leiligheten, men politiet pågrep ham kort tid etterpå, melder BT. Et vitne på stedet opplyser til NRK at mannen løp fra stedet med kniv i hånden.