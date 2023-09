Væpnet politi rykket til slagsmål i Bergen

Politiet rykker ut med flere væpnede patruljer etter melding om et pågående slagsmål på Krohnsminde. Politiet er ikke kjent med hvor mange som er involvert.

– Vi er på stedet, og har kontroll på noen av partene, men ikke alle. Vi undersøker hva som har skjedd, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker.

Han forteller at det har roet seg, ingen er skadet, og at det ikke lenger er et pågående slagsmål.

En person innbringes til politistasjonen. Vedkommende er godt beruset, skriver Vest politidistrikt.

Det skal være skader på et vindu og en elsparkesykkel.

– Ingenting tyder på at det har noe med demonstrasjonen å gjøre, men vi undersøker enda hva som har skjedd.