Utløste væpnet aksjon – mistenker at mann med våpen skulle på jakt

Like før klokken 11 tirsdag fikk politiet melding om en mann som syklet inn til jernbanestasjonen med et våpen som lignet på en hagle på skulderen.

Politiet rykket ut med væpnede styrker i området rundt Marken og jernbanestasjon i Bergen.

Mannen skal ha vært i en butikk like i nærheten av jernbanestasjonen, før han gikk inn på selve stasjonen.

– Det har ikke vært snakk om en trusselsituasjon, men politiet er interessert i å komme i kontakt med vedkommende, sier Tore Andre Brakstad i Vest politidistrikt.

Politiet har enda ikke kontroll på mannen, men de anser ikke situasjonen som truende.

– Vi mistenker at vedkommende skal på jakt og har båret våpenet på en slik måte som man ikke kan gjøre lenger, spesielt i en by, sier Brakstad.

Det var BA som først omtalte saken.

Væpnet politi utenfor jernbanestasjonen i Bergen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Tror mannen tok tog fra Bergen

Politiet tror at mannen kan ha tatt et tog fra Bergen, uten å være klar over situasjonen han forlot.

Bane Nor, som har ansvar for driften ved jernbanestasjonen, vil ikke kommentere situasjonen, men sier at ingen av togene ble påvirket av situasjonen, og at trafikken går som normalt.

Politiet har nå trappet ned aksjonen og vil jobbe med å få kontakt med mannen.

– Det er sånn samfunnet har blitt, selv om man skal på jakt må man pakke ned våpenet, sier Brakstad.

Kommunikasjonssjef i VY, Åge-Cristoffer Lundeby, sier de ikke har hatt noe kontakt med politiet i forbindelse med denne saken.

Han sier de fra tid til annen har situasjoner knytt til våpen på tog, men at det sjeldent er knyttet til jakt.

– Det fins nasjonale regler for transport av våpen, det må alle forholde seg til, også våre kunder, sier han.