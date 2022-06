Væpnet aksjon i Os

Det pågår en væpnet aksjon i Os, hvor politiet prøver å komme i kontakt med en person som skal ha kommet med trusler. – Vi er der med flere patruljer og prøver å komme i kontakt med han for å få avklart en situasjon, sier operasjonsleder Tom Johannesen i Vest politidistrikt. Mannen er observert på innsiden av et hus, og skal være alene. Politiet tror at mannen kan være bevæpnet. Det var en trusselsitasjon søndag, som politiet har tatt alvorlig. Politiaksjonen har pågått siden midnatt natt til mandag.