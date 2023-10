Væpnet aksjon i Austevoll

Politiet satt i ettermiddag i gang en væpnet aksjon i Austevoll etter at noen meldte fra om at de hadde hørt et skudd, skriver Bergens Tidende.

– Da ga jeg bevæpningsordre, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til avisen.

Politiet har kontroll på en mann de mistenker for å ha knust ruter, men det er uvisst om det er han som har avfyrt skuddet.

– Den bevæpnede aksjonen er nå avsluttet, sier operasjonslederen til BT i 20.30-tiden.