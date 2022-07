Væpna politiaksjon i Bergen

Væpna politiet rykte Like før klokka halv tre i natt ut til Torgalmenningen i Bergen etter melding om at nokre personar vart truga med ein farleg gjenstand. Politiet opplyser at det er ein relasjon mellom dei involverte. Ingen person kom til skadde i hendinga, men ein person er arrestert.