Væpna aksjon på Lindås i Nordhordland

Ein mann i 40 åra er sikta for truslar etter ein slåstkamp på Lindås i Nordhordland i går kveld. Politiet fekk meldingar om bråk i ein privat bustad like over klokka 22, og valde å væpna seg på grunnlag av truslar.

Det blei fort kontroll på mannen, som blei tatt med til arresten. Politiet jobbar no med å avhøyre vitne og vil ikkje seie kva truslane inneheldt før dei er ferdige med avhøyra.