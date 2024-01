Væpna aksjon i Ytre Sandviken

Det melder BA. I 20-tida rykte politiet ut til Ytre Sandviken i ein væpna aksjon.

– Me fekk inn fleire dramatiske meldingar, mellom anna at det var ein kniv involvert, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik til avisa.

– Me fekk melding frå ein nabo om at det var ei dame som trengte hjelp, seier politiadvokat Arne Fjellstad til BT.

Til BA seier han at dei fekk melding om at ein mann var på veg inn i eit hus og at det var kraftig banking på dører og vindauge. Då politiet kom til staden hadde situasjonen roa seg.

– Det er kontroll på staden no. Det heile dreier seg om ei familiekonflikt, seier Fjellstad til BA.