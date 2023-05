Væpna aksjon etter mogleg trusselsituasjon i Bergen

Fleire væpna politipatruljar har vore i området Korskirken i Bergen i 14-tida på grunn av ein mogleg trusselsituasjon. BA skriv at ein mann skal ha truga ei kvinne med kniv. Kvinna ringde sjølv politiet. Klokka 14.30 melder politiet at hendinga er over og at ingen har blitt skadde. Dei opprettar heller ikkje sak.