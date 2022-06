Uvisst når vegen kan opne igjen

Det er uvisst når fylkesveg 53 mellom Øvre Årdal og Tyin, vest for Ljotelitunnelen, vil opne igjen. Årsaka er at det under oppryddinga av eit ras kom ned så mykje stein at arbeidet har teke lenger tid enn planlagt. Klokka 20 i kveld vil det verte gjort ei ny vurdering av når vegen kan opne igjen.