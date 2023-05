Uviss årsak til lyngbrann i Sogndal

Politi og brannvesen rykte like før klokka 10 ut til ein gras/lyngbrann i Stølagjerdet på Kjørnes. Det vart tidleg opplyst at brann i eit område på kring 20 kvadratmeter. Folk på staden starta sløkkearbeidet, og brannen vart meldt sløkt etter kort tid. – Ukjend årsak til at det brann på staden. Politiet vil undersøkje dette nærare, skriv politiet på Twitter.