Fredag morgon er det varsla uvêret på full fart inn over Sørvestlandet og Agder.

Det er også venta sterk vind i Finnmark.

Det kan komma vind opp mot 40 sekundmeter vind i kasta frå aust, spesielt i fjellet.

Vinden kan vera det sterkaste på 10 år.

– Lokalt kan det komma svært kraftige vindkast. Det er meldt opp mot full storm frå aust i utsette fjellområde, seier statsmeteorolog Julie Solsvik Olsen til NRK fredag morgon.

Fredag morgon har vinden frå aust skapt store problem.

– Hardangerbrua har vore stengt fleire gonger grunna sterk vind. Ho er per no open igjen, men det kan endra seg raskt, seier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen vest, Kjetil Larsen.

Her er det venta mykje vind det nærmaste døgeret. Foto: Meteorologisk Institutt

Forsiktig med takboks og tilhengjar

Han åtvarar bilistar om å køyra over vindutsette bruer med takboksar og lette tilhengjarar.

– Det bles kraftig, og vinden er venta å ta seg opp utover dagen, seier han.

Bilistar som skal over fjellovergangane vert også bede om å tenkja seg om både ein og to gonger.

– Spesielt i fjellet er det meldt mykje vêr, og det kan verta kolonne og stengt på kort varsel, seier han.

Mobilnettet ute: – Alvorleg

I Samnanger kommune i Vestland har eit velta tre slått ut mobilnettet og skadd ein fiberkabel.

Vinden skapar problem for reparasjonsarbeidet.

– Eit kvart utfall av mobilnettet er alvorleg. Førebels har me ikkje oversikt over kor mange som er råka, men det er ein del. Så kan det vera at det somme stader i kommunen er mogleg å nå andre basestasjonar, seier fylkesberedskapssjef hos Statsforvaltaren i Vestland, Haavard Stensvand.

Folk som har bruk for hjelp må prøva å varsla på andre måtar inntil vidare.

Trevelten har også slått ut alarmsystem for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.

– Dette vart dei klar over allereie i natt, og dei har jobba for å gjera tiltak, seier Stensvand.