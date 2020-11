– Ta med ekstra klede og godt med mat. Pass på at bilen har nok straum eller drivstoff. Turen kan ta lenger tid enn planlagt.

Oppmodinga frå trafikkoperatør i Statens vegvens, Jørgen Bødtker, er tydeleg. Skal du over fjellet mellom aust- og vestlandet i dag, må du vere førebudd på stengde vegar eller lang venting på kolonnekøyring.

I fjellet er det kraftig vind og tett snøvêr.

– Det er generelt dårleg sikt og vanskelege køyreforhold, seier Bødtker.

Status på fjellovergangane

Klokak 10 søndag føremiddag var dette status på dei viktigaste fjellvegane i Sør-Noreg.

E134 Haukeli: kolonnekøyring

E16 Filefjell: Kan bli kolonne på kort varsel

Rv 7 Hardangervidda: stengt. Vert ikkje opna i dag. Ny vurdering måndag klokka 10.

Rv 13 Vikafjellet: stengt. Vert ikkje opna i dag. Ny vurderingmåndag klokka 10.

Rv 15 Strynefjellet. Stengt. Vert ikkje opna i dag.

Rv 52 Hemsedal: Kolonnekøyring.

Fv 50 Aurland-Hole: Kolonnekøyring.

Fv 53 Årdal – Tyin: Stengt.

Fv 51 Valdresflye. Stengt. Vert ikkje opna i dag.

Fv 55 Sognefjellet: Stengt. Ny vurdering måndag klokka 08.

Førebels er det berre E16 over Filefjell som er open for fri ferdsel, men også her kan det verte innført kolonnekøyring på kort varsel.

– Kjempar i snøvêret

– Mannskapa kjempar for å halde vegen open, seier Bødtker.

Han ventar ikkje at køyreforholda vert betre utover dagen.

– Det er ingen teikn til betring i vêrmeldingane utover dagen. Det vert mykje vind i fjellet i dag, fortel trafikkoperatøren til NRK.

Vil blåse heile søndag

Statsmeteorolog Anne Solveig Andersen stadfestar beskjeden frå Vegvesenet. Ho fortel at det vil blåse kraftig frå vestleg retning i heile dag, samstundes som det vil snøe godt.

– Det vil blåse sterk kuling, liten storm både i fjellet og på kysten i heile dag. Først seint i kveld vil vinden dreie på nordvest, og vêret vil då gradvis roe seg.

Første del av måndag vil vi få ein pustepause i uvêret, før det dreg seg til igjen måndag kveld med nytt lågtrykk, kraftig vind og mykje nedbør.

Innstilte ferjer

Også langs kysten tek vinden søndag godt. Det får konsekvensar for fleire ferjesamband. Blant dei mest trafikkerte er ferjene på E39 over Boknafjorden. Her går ferjene no til Hanasand i staden for Mortavika på grunn av vêrforholda.

Litt lenger nord på Vestlandet er ferjesambandet mellom Buavåg og Langevåg, på fylkesvegen mellom Sveio og Bømlo.

På Nordmøre er ferjesambanda Seivika-Tømmervåg og Kvanne- Rykkjem innstilte på grunn av vêret.

Mange straumlause i Trøndelag og Vestland

Fleire kraftselskap melder også om problem med straumforsyninga. I Vestland er kring 200 kundar framleis utan straum.

Også i Trøndelag er det søndag føremiddag fleire hundre som er utan straum som følgje av vêret.

– Det er vind og tre som har ramla over straumkablane som er hovudårsaka til straumbrota, seier pressevakt Tore Wuttudal i Tensio.

Det er nord for Trondheimsfjorden der flest er utan straum akkurat no. Men det er også fleire stader langs kysten at folk er straumlause.

– Der er det lynet som har tatt straumen til folk. Dei fleste fekk tilbake straumen i løpet av natta, men vi har måtte utsette repareringa i eit område på grunn av vêret. Der må vi ut i båt og det er ikkje forsvarleg no, seier Wuttudal.

Han opplyser at det er folk ute for å løyse problema.