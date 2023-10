Uvêr stengjer Sognefjellet

Fylkesveg 55 er no stengd over Sognefjellet. Her blir det ny vurdering torsdag klokka 12. Det er venta mykje snø i fjelltraktene i Sør-Noreg utover ettermiddag og kveld. Statens vegvesen melder at ein må ha vinterdekk på Hardangervidda og Haukelifjell. Her kan det bli kolonnekjøring i løpet av kvelden.