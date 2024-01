Uver stenger fleire vegar

Rv7 Hardangervidda og Fv50 Aurland–Hol er stengde på grunn av uver. Over Hardangervidda er det opna for kolonnekøyring for store køyretøy over 7,5 tonn, men stengt for personbilar i alle fall fram til klokka 8 måndag. Det blir teke ei ny vurdering av Fv50 klokka 10.