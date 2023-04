Uvêr på fjellovergangar

Fv. 50 Hol-Aurland er stengd på grunn av uvêr. Rv. 7 over Hardangervidda er stengd, men det er kolonne for køyretøy over 7,5 tonn. Elles er andre fjellovergangar opne.

Stenginga av rv. 7 gjeld førebels til 18.00, medan det vil bli gjort ei ny vurdering om Hol-Aurland kan opna klokka 11.

– Men den meldinga er usikker og kan endrast. Hol-Aurland ligg tett på vidda, så dei høyrer jo ofte saman, seier trafikkoperatør Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen vest.