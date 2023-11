Uvær på Vestlandet

Uværet har truffet Vestlandet, og det er meldt om sterk vind, snøfokk og nedbør i fjellet.Det er fare for kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Det er så langt ikke meldt om skader på grunn av uværet.