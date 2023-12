Utviksfjellet er opna igjen

På Fv 60 over Utviksfjellet i Gloppen er vegen no opna for fri ferdsel, etter at ein brøytebil tidlegare i dag sklei av vegen og delvis stengde vegen.

Vegtrafikksentralen tilrår å bruka kjettingar på køyretøy over 7.5 tonn.