Utvider skogbrannvarsel: Gjelder nesten hele Sør-Norge

Meteorologisk Institutt utvider varselet om skogbrannfare for Sør-Norge.

Det er nå oransje varsel for store deler av Østlandet, Agder og Vestlandet sør for Stad. I tillegg er det nå gult varsel for Møre og Romsdal og Trøndelag.

Oransje varsel betyr at skogbrannfaren er stor, og at vegetasjon svært lett kan antennes. Veldig store områder kan bli berørt, ifølge Varsom.no.

De siste dagene har det vært flere skogbranner i Sør-Norge. Elleve skogbrannhelikopter er i beredskap.

Varselet gjelder til 20. juni, eller til det begynner å regne kraftig.