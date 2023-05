Utvider siktelsen etter aksjonen på Stord

Mannen som skutt av politiet med elektrosjokkvåpen på Stord forrige fredag, er nå siktet for vold mot to offentlige tjenestepersoner, skriver BT.

Han var først siktet for vold mot én politikvinne, men nå er siktelsen utvidet til å gjelde vold mot to offentlige tjenestepersoner, ifølge avisen. Han er også siktet for kroppskade mot politikvinnen.

Mannen ble pågrepet i en væpnet politiaksjon på Aker Solutions' område på Stord. Han blir fremstilt for forlenget varetektsfengsling senere fredag.

Siktelsen er nå utvidet til å gjelde en politimann til.

