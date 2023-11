Utvider siktelse etter funn av død mann i Bergen sentrum

Mandag ble en død mann funnet i Bergen sentrum etter at politiet fikk en bekymringsmelding. En mann, en kvinne og en mindreårig gutt ble mandag siktet for deling av krenkende bilder etter å ha lagt ut en video av den avdøde på Instagram.

Kvinnen og den mindreårige gutten er løslatt, men siktelsen mot mannen er utvidet.

– Han er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand. Det vil si at man finner særlig grunn til mistanke om at vedkommende kunne ha gjort noe for å hjelpe, men ikke har gjort det, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar.

Dødstidspunktet er enda uklart, men Skaar bekrefter at den siktede mannen har vært på stedet da den avdøde enda levde.

Alle tre er fortsatt siktet for deling av krenkende bilder, eller medvirkning til dette.