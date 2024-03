Utvider kolonnekjøring på E16

E16 blir stengt mellom Trengereid og Voss i perioder opptil en time frem til klokken 21 i kveld, melder Statens vegvesen. Tidligere skulle veien åpne igjen klokken 19, men dette har nå blitt forlenget.

– Grunnen til at vi holder på ett par timer lenger, er at entreprenøren vår trenger mer tid på å klargjøre fjellsiden og veien for spyling med helikopter i morgen, sier byggeleder Frode Tufteland i Statens vegvesen.

Torsdag blir veien helt stengt mellom klokken 08.15 og 19.00 når fjellsiden skal spylest.

Fredag blir veien igjen stengt i perioder opptil en time mellom klokken 08.00 og 15.00, med trafikkdirigering med ledebil fra begge sider.