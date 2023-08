Utvidar siktinga mot mann i 30-åra sikta for grov vald mot 7 år gamal son

Mannen som er sikta for grov mishandling av den sju år gamle sonen sin er no også sikta for to nye forhold, melder BT. Guten blei funnen fastbunden til ei seng i august 2022. Saka var ferdig etterforska i sommar, men no har statsadvokat Trond Høvik bede om fleire etterforskingsskritt i ei sak frå 2019, melder avisa. Då skal mannen ha truga sin dåverande kjærast. Denne saka er no teken opp att. I tillegg er mannen sikta for vald eller truslar mot to fengselsbetjentar.