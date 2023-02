Utsett frist for oppgradering av tunnelar

Fristen for å oppgradere tunnelane i Noreg i samband med EU sitt tunneldirektiv er utsett frå 2026 til 2033, opplyser statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (biletet). I Vestland fylke vil dermed over 40 tunnelar få utsett frist. Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) meiner det er bra at fristen blir utsett. – Eg er letta over utsettinga, men utan at det kjem meir pengar frå staten er eg redd for at vi heller ikkje er ferdige i 2033, seier han. Askeland legg til at tunnelane ideelt sett allereie burde vore utbetra, men at fylkeskommunen ikkje har økonomi til det.