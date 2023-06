Utsett for biltjuveri to gonger

Vest politidistrikt har fått melding frå ein sjåfør som har fått bilen sin stole for andre gong. Hen skal ha mista bilnøkkelen under setet, og dermed kan ikkje bilen låsast eller startast ved å trykke på startknappen. Politiet oppmodar folk om å vere klar over at moderne bilteknologi kan utnyttast av tjuvar