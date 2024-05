Utset oppstart av arbeid i Lærdalstunnelen

Det store arbeidet med å oppgradera Lærdalstunnelen på E16 i Vestland skulle etter planen starta neste haust. Men no ligg det an til at oppstarten vert forseinka til første kvartal 2026, skriv Sogn Avis. Oppgraderinga av tunnelen skal gå føre seg i heile fem år, og deler av døgeret vert tunnelen stengt. Det skapar store utfordringar for både lokal- og gjennomgangstrafikk.