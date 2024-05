Utset frist for avliving av geitene på Kvist

Mattilsynet utset fristen for å avlive dei mykje omtala geitene på Kvist i Høyanger kommune.

Den forvilla geiteflokken skulle opphaveleg vore avvikla eller overteken av andre eigarar no i mai.

Klagesakseininga hos Mattilsynet har vurdert innspel på avvikling over fire år. Dette meiner dei er for lang tid og vil at første uttak allereie skal gjennomførast i år.