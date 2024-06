Utrykking til fv. 609 ved Førdefjorden i Sunnfjord

Brannvesenet fekk kl. 14.32 ei automatisk melding om trafikkulukke, meldte politiet på X. Brannvesen, politi og ambulanse er på staden. Politiet opplyser seinare om at det var ein bil som køyrde over ein fartsdump, som resulterte i at airbagen vart utløyst.