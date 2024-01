Utladalen Naturhus blir besøkssenter for Jotunheimen

Kvart år besøker rundt 25 000-30 000 personar Utladalen Naturhus, men det er potensial for fleire besøkende som besøkssenter. Det skriv Miljødirektoratet på sine nettsider. Når Utladalen no blir besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark vil dei få meir pengar til formidling om nasjonalparkverdiane og føre til bærekraftig bruk av nasjonalparkar, natur og friluftsliv.