Utforkøyring i Svelgen – mann fråteken førarkort

Kl. 06.30 blei politiet kjend med at det har vore ei trafikkulukke i Svelgen i Bremanger kommune. Ulukka vart ikkje meldt til naudetatane, men politiet rykka ut for nærare undersøkingar. Der kom dei i kontakt med to menn som var i bilen. Føraren, ein mann i 20-åra, er sikta for promillekøyring og blei fråteken førarkortet. Begge vart sendt til Førde sentralsjukehus for helsesjekk.