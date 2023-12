Utfordrande køyreforhold i Vestland

Vegtrafikksentralen har fått melding om trær som har falle i vegbana over heile Vestland.

– Det er nok på grunn av mykje nedbør og snør på trea kombinert med vind, seier trafikkoperatør Arne Viken.

Han opplyser også om at det er ein del slaps og snøføre på vegnettet i Sogn og Fjordane som kan gi utfordrande køyreforhold.

– Beregn ekstra tid, og forvent at det kan ligge noko i vegen. Hugs på at det er vinter og at det ikkje er uvanleg med snø i vegbana, oppfordrar Viken.