Utestengt fra idrett i åtte år

Idrettsforbundets domsutvalg har utestengt en lokal fotballtrener fra all idrett i åtte år. Det skjer etter at treneren er dømt for å ha misbrukt sin rolle som trener til å begå overgrep mot en ung spiller, skriver BA. Treneren ble i retten dømt til ett år og to måneder i fengsel for seksuelle overgrep mot spilleren.